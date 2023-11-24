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        Bitlis'te Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı

        BİTLİS´teyurda kaçak yollardan giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklara organizatörlük yaptığı belirlenen 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 24.11.2023 - 17:30
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        Bitlis'te Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı
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        BİTLİS´teyurda kaçak yollardan giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklara organizatörlük yaptığı belirlenen 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesi kırsalında düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı. Onlara organizatörlük yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan kaçaklar, sınır dışı işlemlerinin yapılması için Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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