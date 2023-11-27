Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Bitlis'in Hizan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis ve Hizan Emniyet Müdürlükleri, Hizan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Operasyonda, 402 parça halinde 527,42 gram sentetik uyuşturucu ve paketlemede kullanılan eşyalar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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