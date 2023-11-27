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        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Bitlis'in Hizan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 14:12 Güncelleme: 27.11.2023 - 14:12
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        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Bitlis'in Hizan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis ve Hizan Emniyet Müdürlükleri, Hizan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Operasyonda, 402 parça halinde 527,42 gram sentetik uyuşturucu ve paketlemede kullanılan eşyalar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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