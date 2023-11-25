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        Güroymak'ta husumetli aileler barıştırıldı

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri barıştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 16:13 Güncelleme: 25.11.2023 - 16:22
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        Güroymak'ta husumetli aileler barıştırıldı
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        Bitlis'in Güroymak ilçesinde aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri barıştırıldı.

        İlçede 2 ay önce çıkan kavga nedeniyle Göksu ve Tuzğu aileleri arasında başlayan husumet, yapılan girişimler sonucu barışla sonuçlandırıldı.

        Bağlar Mahallesi'ndeki Mehmet Selim Özmen Camisi'nde düzenlenen barış töreninde aile fertleri bir araya getirildi.

        Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlalayan programda, törene katılanlar kucaklaşarak barıştı.

        Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Zahid Uzun, yaptığı konuşmada, ailelerin barışarak iyi bir örnek sergilediğini söyledi.

        Toplumun huzurunu sağlamak ve korumak için anlamlı bir program olduğunu belirten Uzun, aile fertlerine teşekkür etti.

        Programa, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Ahmet Barış Ulucanlı, İlçe Müftüsü Murat Demir ve kanaat önderleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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