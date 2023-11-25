Güroymak'ta husumetli aileler barıştırıldı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri barıştırıldı.

İlçede 2 ay önce çıkan kavga nedeniyle Göksu ve Tuzğu aileleri arasında başlayan husumet, yapılan girişimler sonucu barışla sonuçlandırıldı.

Bağlar Mahallesi'ndeki Mehmet Selim Özmen Camisi'nde düzenlenen barış töreninde aile fertleri bir araya getirildi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlalayan programda, törene katılanlar kucaklaşarak barıştı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Zahid Uzun, yaptığı konuşmada, ailelerin barışarak iyi bir örnek sergilediğini söyledi.

Toplumun huzurunu sağlamak ve korumak için anlamlı bir program olduğunu belirten Uzun, aile fertlerine teşekkür etti.

Programa, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Ahmet Barış Ulucanlı, İlçe Müftüsü Murat Demir ve kanaat önderleri katıldı.