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        Bitlis'te kurum amirlerine "Hayatımız İletişim" semineri verildi

        Bitlis Valiliğince, il merkezi ve ilçelerdeki tüm kurum amirlerine yönelik "Hayatımız İletişim" adlı eğitim semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 18:30 Güncelleme: 26.11.2023 - 18:30
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        Bitlis'te kurum amirlerine "Hayatımız İletişim" semineri verildi
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        Bitlis Valiliğince, il merkezi ve ilçelerdeki tüm kurum amirlerine yönelik "Hayatımız İletişim" adlı eğitim semineri düzenlendi.

        Valilik konferans salonunda düzenlenen seminerde, TGRT Haber Spikeri ve TV Programcısı Mehmet Aydın ile radyo programcısı Ayhan Güngör, sunum yaptı.

        Bitlis'te bulunmaktan mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Aydın, Bitlis'in gelişmekte olan iller arasında birinci sırada yer aldığını söyledi.

        "Hayatımız İletişim"de doğudan batıya, batıdan güneye her tarafta valiliklerle bu eğitim seminerlerini vermeye gayret ettiklerini anlatan Aydın, "Etkili anlatım ve söz söyleme sanatının neden önemli olduğunu anlatacağız." dedi.

        Aydın, etkili konuşma, diksiyon, hitabet, toplum önünde konuşma fobisi, beden dili konularında sunum yaparak katılımları bilgilendirdi.

        Güngör de sosyal medya nasıl kullanır, nasıl kullanılmaz, sosyal medyanın yaşantımıza etkisi ve yeni nesil medya kuralları hakkında sunumlar yaptı.

        Seminere, vali yardımcıları, kaymakamlar, il merkezi ve ilçelerdeki bütün kamu kurum ve kuruluşu müdürleri ve yöneticileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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