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        VEDAŞ Müdürü Talay, Bitlis'te muhtarlarla bir araya geldi

        Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Müdürü Fatih Talay, Bitlis'te mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 15:43 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:55
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        VEDAŞ Müdürü Talay, Bitlis'te muhtarlarla bir araya geldi
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        Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Müdürü Fatih Talay, Bitlis'te mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Bitlis Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda, yaptıkları çalışmalar hakkında muhtarları bilgilendiren Talay, muhtarların en önemli paydaşları olduğunu belirtti.

        Halkın taleplerini ilk elden alan ve sorunların çözümü noktasında etkili olan muhtarlarla istişarelerde bulunduklarını belirten Talay, şunları kaydetti:

        "İşimizin doğası gereği muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Sunduğumuz hizmetin kalitesini artırırken tüketicilerimizin memnuniyetini de sağlamak için muhtarlarımızın önemli bir paydaş olduğunu biliyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda muhtarlarımızın taleplerine ilişkin notlarımızı aldık. Gerçekleştirdiğimiz yatırımları ve şebekemizi modernize ettiğimiz projelerimizi anlattık. Karşılıklı istişarelerde bulunduğumuz verimli ve güzel bir toplantı oldu. Katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza teşekkür ederim."

        Toplantıya, VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Bahadır Demir, Sistem İşletme Müdürü Ömer Çelebi, Yatırım Müdürü Suat Koçhan, Müşteri Hizmetleri Müdürü Erdal Ünal ve Destek Hizmetler Müdürü Cüneyt Tutgaç da katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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