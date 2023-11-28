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        Bitlis'te kar yağışı etkili oldu

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava gece saatlerinde yerini kara bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 10:04 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:16
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        Bitlis'te kar yağışı etkili oldu
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava gece saatlerinde yerini kara bıraktı.

        Kar yağışıyla beyaza bürünen ilçede vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

        İlçede buzlanma nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı.

        Vatandaşlardan Ekrem Ekinci, ilçede uzun zamandır soğuk havanın etkili olduğunu belirterek, "Bugün kar yağdı. Ahlat'ımız beyaza büründü. Güzel görüntüler oluştu. İnşallah bereketli olur. Karın bereketinin fazla olduğuna inanıyorum." dedi.

        Karayolları ekipleri de Hizan-Bahçesaray, Mutki-Hasköy, Ahlat-Malazgirt ve Rahva bölgesinde gece saatlerinde kar temizleme çalışması yürüttü.

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        Galeri

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