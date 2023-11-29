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        Tatvan Kaymakamı Demir, Rektör Elmastaş'ı ziyaret etti

        Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti.  

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 15:01 Güncelleme: 29.11.2023 - 15:01
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        Tatvan Kaymakamı Demir, Rektör Elmastaş'ı ziyaret etti
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        Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti.  

        Elmastaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Demir'e teşekkür etti.

        İki kurum arasında yapılacak iş birliklerinin ve ortak çalışmaların konuşulduğu ziyarette, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ferit İzci ve Prof. Dr. Ayhan Yılmaz da hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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