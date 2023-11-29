Tatvan Kaymakamı Demir, Rektör Elmastaş'ı ziyaret etti Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti.

Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti.

Elmastaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Demir'e teşekkür etti.

İki kurum arasında yapılacak iş birliklerinin ve ortak çalışmaların konuşulduğu ziyarette, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ferit İzci ve Prof. Dr. Ayhan Yılmaz da hazır bulundu.