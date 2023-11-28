Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Tatvan'da "Kapalı Çarşı Yöresel Ürünler Pazarı Projesi" hayata geçiyor

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediyenin yaptırdığı "Kapalı Çarşı Yöresel Ürünler Pazarı"nda inşaat çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 18:38 Güncelleme: 28.11.2023 - 19:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tatvan'da "Kapalı Çarşı Yöresel Ürünler Pazarı Projesi" hayata geçiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediyenin yaptırdığı "Kapalı Çarşı Yöresel Ürünler Pazarı"nda inşaat çalışmaları devam ediyor.

        Saray Mahallesi'nde yapımı devam eden çarşı inşaatında incelemelerde bulunan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gazetecilere, ilçe sakinlerine sözünü verdiği projelerden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        İlçedeki vatandaşların yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelenlerin de daha rahat ve temiz ortamda alışverişini yapabileceğini belirten Geylani, şöyle konuştu:

        "Kapalı çarşı bölgemizin en modern tesislerinden biri olacak. Şehrin her tarafından alışveriş için vatandaşlarımızın buraya geleceğini düşünüyoruz. Tesisimiz aynı zamanda sosyal yaşam merkezi olacak. Vatandaşlarımız evlerinden çıktığında buraya gelip vakit geçirebilecek, alışverişini yapabilecek. Komplekste her şeyi ve her ayrıntıyı düşündük. Tatvan'ımıza hizmette ilk günkü gibi aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum."

        Geylani, 16 bin metrekare kapalı alana sahip 3 katlı kapalı çarşının yüzde 80'nin tamamlandığını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Anne babalar yapay zekaya dikkat!
        Anne babalar yapay zekaya dikkat!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Elmas nine 124 yaşında hayatını kaybetti
        Elmas nine 124 yaşında hayatını kaybetti
        Ferdi'ye dev talip!
        Ferdi'ye dev talip!
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Avustralya'da yasaklanıyor
        Avustralya'da yasaklanıyor
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?

        Benzer Haberler

        Bitlis'te kış öncesi koordinasyon toplantısı düzenlendi
        Bitlis'te kış öncesi koordinasyon toplantısı düzenlendi
        Nemrut Kalderası'ndaki bozayıların pikniğe giden gençlerin yiyeceklerini ye...
        Nemrut Kalderası'ndaki bozayıların pikniğe giden gençlerin yiyeceklerini ye...
        Piknik yapmaya geldiler, sofralarını ayılara bırakıp kaçtılar
        Piknik yapmaya geldiler, sofralarını ayılara bırakıp kaçtılar
        Bitlis'te ceviz üretiminden ekonomiye 700 milyon lira katkı sağlanması bekl...
        Bitlis'te ceviz üretiminden ekonomiye 700 milyon lira katkı sağlanması bekl...
        Bitlis'te kar yağışı etkili oldu
        Bitlis'te kar yağışı etkili oldu
        Bitlis'te kadına yönelik şiddete karşı farkındalık etkinliği düzenlendi
        Bitlis'te kadına yönelik şiddete karşı farkındalık etkinliği düzenlendi