Tatvan'da "Kapalı Çarşı Yöresel Ürünler Pazarı Projesi" hayata geçiyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediyenin yaptırdığı "Kapalı Çarşı Yöresel Ürünler Pazarı"nda inşaat çalışmaları devam ediyor.

Saray Mahallesi'nde yapımı devam eden çarşı inşaatında incelemelerde bulunan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gazetecilere, ilçe sakinlerine sözünü verdiği projelerden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İlçedeki vatandaşların yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelenlerin de daha rahat ve temiz ortamda alışverişini yapabileceğini belirten Geylani, şöyle konuştu:

"Kapalı çarşı bölgemizin en modern tesislerinden biri olacak. Şehrin her tarafından alışveriş için vatandaşlarımızın buraya geleceğini düşünüyoruz. Tesisimiz aynı zamanda sosyal yaşam merkezi olacak. Vatandaşlarımız evlerinden çıktığında buraya gelip vakit geçirebilecek, alışverişini yapabilecek. Komplekste her şeyi ve her ayrıntıyı düşündük. Tatvan'ımıza hizmette ilk günkü gibi aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum."

Geylani, 16 bin metrekare kapalı alana sahip 3 katlı kapalı çarşının yüzde 80'nin tamamlandığını belirtti.