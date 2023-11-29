Tatvan'da yollar parke taşı ve asfalt ile yenileniyor Bitlis'in Tatvan ilçesinde yollar parke taşı ve sıcak asfalt ile yenileniyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yollar parke taşı ve sıcak asfalt ile yenileniyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Eski Ahlat Yolu ile Saray, Sahil, İşletme, Aydınlar, Tuğ, Sosyal, Karataş, Pınarbaşı, Hidayet ile Yeni Mahalle'deki yollarda sıcak asfalt serim çalışmaları yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gazetecilere, ilçe merkezindeki tüm yolları parke taşı ve sıcak asfalt ile yenilendiklerini söyledi.

Alt yapı çalışmalarının ardından üst yapı çalışmalarını yürüttüklerini belirten Geylani, şunları aktardı:

"İlçemizdeki ara cadde ve sokaklar ile yatay yollara parke taşı döşendi. Tatvan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki yollar ile ilçe merkezindeki dikey yollar da sıcak asfalt ile kaplandı. Aralıksız sürdürülen çalışmalarımız neticesinde ilçemizdeki tüm yolları yenilemiş olduk. Halkımızın rahatı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."