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        Haberler Gündem Güncel Sahtekârlar yaşlı aylığı oyununda 'joker' kullanmış! - En son haberler

        Sahtekarlar "joker" kullanarak yaşlı aylığı için heyet raporları almış!

        Aydın ve Afyonkarahisar'da düzenlenen bir operasyonda ortaya çıkan detaylar akıllara durgunluk verdi. Buna göre iki ilde sahte heyet raporlarıyla yaşlı aylığı alındığı ve alınmasına aracılık edildiği belirlendi. Herhangi bir rahatsızlığı olmayan kişilerin yerlerine "joker" tabir edilen kişileri sokarak hastanelerden usulsüz rapor alındığı belirlendi. Düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 10:43 Güncelleme: 01.12.2023 - 10:44
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        Sahtekârlar yaşlı aylığı oyununda 'joker' kullanmış!
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        Aydın ve Afyonkarahisar'da sahte heyet raporlarıyla yaşlı aylığı alan ve alınmasına aracılık eden 15 kişi gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre Aydın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir rahatsızlığı olmayan kişilerin, yerlerine "joker" tabir edilen kişileri sokarak hastanelerden usulsüz heyet raporu aldıkları, bu raporlarla engelli indiriminden yararlandıkları ya da yaşlı aylığı aldıkları belirlenen ve bu kişilere aracılık eden şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

        15 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Aydın ve Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonlarda "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla 15 kişi gözaltına alındı.

        Adreslerdeki aramalarda evrak ve dijital materyallere el konuldu.

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