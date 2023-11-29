Ahlat'ta Bilim ve Sanat Merkezinde kurulan atölyelerin açılışı gerçekleştirildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Bilim ve Sanat Merkezinde kurulan 4 atölyenin açılışı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) tarafından desteklenen proje kapsamında Bilim ve Sanat Merkezine uzay gözlem, fen ve teknolojileri, müzik ile robotik kodlamaları atölyeleri kuruldu.

Kaymakam Batuhan Bingöl, atölyeler için ciddi bir kaynağın aktarıldığını belirtti.

Bölgenin tek gözlem evinin oluşturulduğunu ifade eden Bingöl, şunları kaydetti:

"Büyük Selçuklu Devleti 1040 yılında kurulduktan 35 yıl sonra ilk rasathanesini kuruyor. Aradan geçen 10 yıl sonra ikinci rasathanesini kuruyor. Osmanlı'nın bile kurulduktan 400 yıl sonra rasathane kurduğunu düşünürseniz bu çok önemli bir gelişmedir. Büyük Selçuklu'nun emaneti olan bu kentte rasathanenin küçüğü diyeceğimiz bu yerin kurulmasına vesile oldukları için DAP Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bölgemize, öğrencilerimize, gençlerimize, bizler içinde tabi hayırlı bir gelişim olmuş olur."

Açılışın ardından Bingöl ve beraberindekiler, yeni kurulan atölyeleri gezerek merkez Mmüdürü Ercan Angay'dan bilgi aldı.

Açılışa, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün ve kurum amirleri katıldı.