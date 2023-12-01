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        Ahlat'ta engellilere yönelik etkinlik yapıldı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 15:52 Güncelleme: 01.12.2023 - 15:52
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        Ahlat'ta engellilere yönelik etkinlik yapıldı
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Günün anlam ve önemiyle ilgili merkez çalışanı Ömer Gökgöz tarafından bir konuşma yapıldı.

        Program, slayt gösterileri, engellilerin seslendirdiği şarkılar ve şiirlerle devam etti.

        Ardından kurum bahçesinde boyalı el baskısı ve mor balon uçurtma etkinliği yapıldı, fotoğraf çekildi.

        Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, etkinlik sonunda engelli ve yaşlılarla bir araya gelerek sohbet etti.

        Etkinliğe Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Kubilay Ataş, Bitlis Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Nazlı Akay ve bazı kurum amirleri katıldı.

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