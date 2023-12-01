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        AK Parti Tatvan İlçe Başkanlığına atanan Ayaz göreve başladı

        Bitlis'te AK Parti Tatvan İlçe Başkanlığına atanan Erhan Ayaz, göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 23:16 Güncelleme: 01.12.2023 - 23:16
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        AK Parti Tatvan İlçe Başkanlığına atanan Ayaz göreve başladı
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        Bitlis'te AK Parti Tatvan İlçe Başkanlığına atanan Erhan Ayaz, göreve başladı.

        Devir teslim törenine AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ve partililer katıldı.

        Törende konuşan Bedirhanoğlu, görev süreçlerinin bayrak yarışı olduğunu ifade ederek, emeklerinden dolayı önceki il başkanı Cemil Sayılgan'a teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından, görev devir teslim töreni gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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