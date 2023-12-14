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        Tatvan Devlet Hastanesi'ndeki GETAT ünitesi bir yılda 1436 hastaya hizmet verdi

        Tatvan Devlet Hastanesi bünyesindeki Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) ünitesinde bir yılda 1436 hastaya sağlık hizmeti verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 18:31 Güncelleme: 14.12.2023 - 19:56
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        Tatvan Devlet Hastanesi'ndeki GETAT ünitesi bir yılda 1436 hastaya hizmet verdi
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        Tatvan Devlet Hastanesi bünyesindeki Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) ünitesinde bir yılda 1436 hastaya sağlık hizmeti verildi.

        Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, gazetecilere, Esentepe Mahallesi'ndeki ek hizmet binada 4 Ekim 2022'den itibaren GETAT ünitesi ile sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

        Açıldığı günden bugüne kadar 1361 hacamat ve 75 sülük uygulamasıyla 1436 vatandaşa hizmet verdiklerini ifade eden Reyhanlı, şöyle konuştu:

        "Uzman doktor ve sağlık çalışanları tarafından gerçekleştirilen hacamat ve sülük tedavisi için hastalara çarşamba ve cuma günleri poliklinik hizmeti sunularak yapılan muayene ve tetkikler sonucu pazartesi, salı ve perşembe günleri tedavi uygulanmaktadır. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesine başvurmak isteyen vatandaşlar MHRS üzerinden veya ALO 182'den randevu almaları gerekmektedir."

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