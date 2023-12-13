Bitlis'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Bitlis'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 63 yaşındaki kadın yaralandı.

Bitlis-Tatvan kara yolunun TOKİ mevkisinde, R.T. yönetimindeki 33 HZ 758 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın, ambulansla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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