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        Bitlis'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yaralandı

        Bitlis'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 63 yaşındaki kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 16:30 Güncelleme: 13.12.2023 - 16:40
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        Bitlis'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yaralandı
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        Bitlis'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 63 yaşındaki kadın yaralandı.

        Bitlis-Tatvan kara yolunun TOKİ mevkisinde, R.T. yönetimindeki 33 HZ 758 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan kadın, ambulansla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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