Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:AdilcevazVoleybol

Hakemler: Sadettin Deneri, Sema Kayıkçı

TÜRŞAD: Lecat, Kaan Bülbül, Geraldo, Hamdi Erkan, İbrahim Emet, Selim Demir (Alperay Demirciler, Muhammet Esat Avcı, Muhammet Kaya, Burhan Zorluer)

RAMS Global Cizre Belediyespor: Daneshdoust, Hakan Polat, Danilov, Halil İbrahim Yücel, Ömer Furkan Dur, Mejias (Afshin Far, Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Görkem Yazgan)

Setler: 27-29, 18-25, 24-26

Süre: 104 dakika (38, 25, 41)

BİTLİS

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