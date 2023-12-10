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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 15:51 Güncelleme: 10.12.2023 - 16:00
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:AdilcevazVoleybol

        Hakemler: Sadettin Deneri, Sema Kayıkçı

        TÜRŞAD: Lecat, Kaan Bülbül, Geraldo, Hamdi Erkan, İbrahim Emet, Selim Demir (Alperay Demirciler, Muhammet Esat Avcı, Muhammet Kaya, Burhan Zorluer)

        RAMS Global Cizre Belediyespor: Daneshdoust, Hakan Polat, Danilov, Halil İbrahim Yücel, Ömer Furkan Dur, Mejias (Afshin Far, Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Görkem Yazgan)

        Setler: 27-29, 18-25, 24-26

        Süre: 104 dakika (38, 25, 41)

        BİTLİS

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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