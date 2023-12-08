Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Elmastaş'tan Van YYÜ'ye ziyaret
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi ziyaret etti.
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi ziyaret etti.
Bitlis Eren Üniversitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Elmastaş, Van YYÜ'de Şevli ile bir araya geldi.
Ziyarette, 2-4 Ocak'ta yapılacak Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF24) hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Elmastaş, "2 üniversitenin akademik birikimi ve deneyimlerini birleştirerek daha etkili çalışmalar yapma amacını taşıyan bu görüşmeler, bilim dünyasına önemli katkılarda bulunmayı hedeflemektedir." dedi
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şevli de Elmastaş'a teşekkür etti.
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