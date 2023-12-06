Bitlis'te terör operasyonunda silah, mühimmat ve çeşitli malzeme ele geçirildi Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, araziye gömülü silah ve mühimmat ile çeşitli malzeme ele geçirildi.

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, araziye gömülü silah ve mühimmat ile çeşitli malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu dün, il merkezi, Hizan ve Tatvan ilçeleri kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyondaki arama tarama faaliyetinde, araziye gömülü biksi makinalı tüfek, 2 keskin nişancı tüfeği, el bombası, antipersonel roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, antitank roketatar başlığı, ateşleme anahtar sistemi, çeşitli çaplarda 447 fişek, 5 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 3 keskin nişancı silah dürbünü, holografik nişan aleti, araç telsizi, 16 blok haline dönüştürülmüş pil, 200 metre elektrik kablosu, 2 mutfak tüpü, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzeme Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzeme ise yerinde imha edildi.