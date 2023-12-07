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        Tatvan 2. Noterliği vatandaşlara hizmet vermeye başladı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Tatvan 2. Noterliği" vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 16:47 Güncelleme: 07.12.2023 - 17:47
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        Tatvan 2. Noterliği vatandaşlara hizmet vermeye başladı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Tatvan 2. Noterliği" vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

        Noter Muammer Tozoğlu, yaptığı açıklamada, Tatvan nüfusunun her geçen gün arttığını dile getirdi.

        Artan yoğunluk nedeniyle İşletme Mahallesi'nde 2. noterlik olarak hizmet vermeye başladıklarını dile getiren Tozoğlu, şöyle konuştu:

        "Tatvan'ın çok güzel bir ilçe. İlçemizde her geçen gün artan iş yoğunluğu dolayısıyla 2. noterin açılması uygun görülmüştür. Adalet Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda burada Tatvan 2. Noterliğini hizmete açtık ve halka en iyi şekilde hizmet vermeye başladık."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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