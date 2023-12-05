Bitlis Valisi Karaömeroğlu, TEKMER'i ziyaret etti
Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Meslek Yüksekokulları Kompleksi ve Bitlis Teknoloji Geliştirme Merkezi'ni (TEKMER) ziyaret etti.
Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Meslek Yüksekokulları Kompleksi ve Bitlis Teknoloji Geliştirme Merkezi'ni (TEKMER) ziyaret etti.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve TEKMER'i dolaşan Karaömeroğlu, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'tan bilgi aldı.
TEKMER bünyesinde faaliyet gösteren firmaların çalışanlarıyla sohbet eden Karaömeroğlu, daha sonra meslek yüksekokullarını gezdi.
Ziyarette Karaömeroğlu'na, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz ve AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi de eşlik etti.
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