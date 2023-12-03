Vali Karaömeroğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaömeroğlu, mesajında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli bireylere yönelik toplumsal bilincin ve farkındalığın artırılması açısından önemli bir tarih olduğunu söyledi.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de engelli bireylerin toplumun önemli bir bölümünü oluşturduğunu belirten Karaömeroğlu, şunları kaydetti:

"Engelli meselesi, sadece bir sağduyu değil, aynı zamanda bir hak ve adalet meselesidir. Ülkemizde engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatta etkin bir rol üstlenebilmesi için gerekli düzenlemeler hızla hayata geçirilmiştir. Eğitimden sanata, spordan iş hayatına kadar birçok alanda sunduğumuz imkanlar sayesinde, engelli bireylerin aktif şekilde sosyal faaliyetlerden faydalanması sağlanmıştır. Bu ilerlemeler, engelli kardeşlerimizin hayatın her alanında daha fazla yer bulmasına olanak tanımıştır. Engelli vatandaşlarımızın tüm zorluklara rağmen elde ettikleri bu önemli başarılar, millet olarak gurur duyduğumuz sonuçlardır. Bu başarılar, sadece engelli bireyler için değil tüm toplum için ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Engelli kardeşlerimizin bu başarıları birlikte oluşturduğumuz güçlü toplumun bir yansımasıdır."