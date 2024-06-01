'BİLETLER SATILMADI' İDDİASI

Ünlü yıldızın, bilet satışlarının beklentinin altında kalması nedeniyle konserlerini iptal ettiği de ileri sürüldü.

Ünlü şarkıcıya yakın bir kaynak ise, bu kararın bilet satışları nedeniyle alınmadığını, aksine satışların çok iyi oranda gerçekleştiğini sözlerine ekledi. Jennifer Lopez'in turdan ayrıldığı için üzgün olduğunu ancak şu anda evde olması gerektiğini söyledi. Kaynak ayrıca; "Bu, Jennifer'ın bu hafta verdiği çok zor bir karardı ve hayranlarından özür diliyor" ifadelerini kullandı.