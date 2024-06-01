Jennifer Lopez turnesini iptal etti
Jennifer Lopez, "This Is Me... Now the Tour" adlı turnesini iptal etti. Ünlü şarkıcı, bu kararı sonrasında hayranlarına; "Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm" sözleriyle seslendi
Jennifer Lopez, 9'uncu stüdyo albümünü 16 Şubat'ta dinleyicileriyle buluşturmuştu. 'This Is Me... Now' albümü için; "Her şeyimi bu albüme verdim" diyen şarkıcı; "This Is Me... Now the Tour" adını taşıyan turne için ABD'de 34 konser vereceğini duyurmuştu.
Ancak 54 yaşındaki şarkıcı, konserlerini iptal etti. Hayranlarını şaşırtan bu karar sonrasında Jennifer Lopez cephesinden açıklama geldi.
Basın kuruluşlarıyla paylaşılan bildiride; "Jennifer; çocukları, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte olmak için zaman ayırıyor" denildi.
Ünlü şarkıcı, hayranlarına seslendi. Jennifer Lopez; "Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm ve yıkıldım. Lütfen şunu bilin ki eğer kesinlikle gerekli olduğunu hissetmeseydim bunu yapmazdım. Söz veriyorum bunu telafi edeceğim ve hep birlikte yeniden birlikte olacağız. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonrakine kadar…" dedi.
'BİLETLER SATILMADI' İDDİASI
Ünlü yıldızın, bilet satışlarının beklentinin altında kalması nedeniyle konserlerini iptal ettiği de ileri sürüldü.
Ünlü şarkıcıya yakın bir kaynak ise, bu kararın bilet satışları nedeniyle alınmadığını, aksine satışların çok iyi oranda gerçekleştiğini sözlerine ekledi. Jennifer Lopez'in turdan ayrıldığı için üzgün olduğunu ancak şu anda evde olması gerektiğini söyledi. Kaynak ayrıca; "Bu, Jennifer'ın bu hafta verdiği çok zor bir karardı ve hayranlarından özür diliyor" ifadelerini kullandı.
Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in boşanacaklarına dair söylentiler çıkmış, ancak ikili yan yana görüntü vererek söz konusu iddiaları çürütmüştü.