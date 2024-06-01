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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun imza tarihi belli oldu! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun imza tarihi belli oldu!

        Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, 2 Haziran Pazar günü saat 19.00'da sarı-lacivertli kulüple resmi sözleşme imzalayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 22:59 Güncelleme: 01.06.2024 - 23:20
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        Mourinho'nun imza tarihi belli oldu!
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        Fenerbahçe, görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Jose Mourinho'yu İstanbul'a getiriyor. Portekizli teknik adam, 2 Haziran Pazar günü saat 14.00 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

        Deneyimli teknik adamın daha sonra saat 19.00'da Başkan Ali Koç'un da hazır bulunacağı törenle resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

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        Fenerbahçe Kulübü, resmi X hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Yarın akşama plan yapmayın" yazısının yanı sıra göz kırpma ve kum saati emojisi yer aldı.

        Bu paylaşımla birlikte, görüşmelere başlandığı KAP'a bildirilen teknik direktör Jose Mourinho'nun yarın akşam (2 Haziran Pazar) İstanbul'a geleceği duyurulmuş oldu.

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