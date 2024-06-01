Jose Mourinho: Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı KAP'a bildirdiği Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi finali öncesi sarı-lacivertlileri heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Portekizli teknik adam, "Gitmek istediğime karar verdim ama henüz bitmiş bir şey yok. Henüz bunu size kesin olarak teyit edemem ama oraya gitmek istiyorum." dedi.
Fenerbahçe'nin görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Jose Mourinho, flaş bir açıklamada bulundu.
Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi Sky Sports'a konuşan Portekizli teknik adam, Fenerbahçe ile ilgili gelen soruya, "Gitmek istediğime karar verdim ama henüz bitmiş bir şey yok. Henüz bunu size kesin olarak teyit edemem ama oraya gitmek istiyorum." şeklinde yanıt verdi.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİTMEK İÇİN SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ"
Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hedefl hakkında ise, "Şampiyonlar Ligi'ne katılım zor olacak çünkü Fenerbahçe'ye gidersem 3 ön eleme oynayacağız. Tam 8 futbolcu EURO 2024'te forma giyecekler ve ilk elemelerde oynamayacaklar. Çok zor olacak ama beni biliyorsunuz meydan okuma hoşuma gider. Eğer Fenerbahçe'ye gidersem Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için sonuna kadar savaşacağız." diye konuştu.