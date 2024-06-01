Jose Mourinho: Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum

Fenerbahçe'nin görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Jose Mourinho, flaş bir açıklamada bulundu.

Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi Sky Sports'a konuşan Portekizli teknik adam, Fenerbahçe ile ilgili gelen soruya, "Gitmek istediğime karar verdim ama henüz bitmiş bir şey yok. Henüz bunu size kesin olarak teyit edemem ama oraya gitmek istiyorum." şeklinde yanıt verdi.