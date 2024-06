Nuno Campos: Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel

Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımı teknik direktörlüğü için Portekizli Jose Mourinho ile görüşmelere başladığını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho hamlesi tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle Avrupa'da spor gazetelerinin manşetlerini Portekizli teknik direktör süsledi. Mourinho için "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor" yorumları yapılırken, Habertürk Spor, Jose Mourinho'yu hem vatandaşı hem de meslektaşı Nuno Campos'a sordu. Uzun yıllar Roma'da Fonseca ile çalışan şu an ise Meksika ekiplerinden Toluca'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Campos, Fenerbahçe & Mourinho birlikteliğini yorumladı:

"Mourinho'nun gelişiyle Fenerbahçe artık şampiyonluğa çok daha yakın. O bu tür ortamları sever. Fenerbahçe 10 yıldır lig şampiyonu olamadı, tıpkı Chelsea'nin 50 yıldır İngiltere şampiyonu olamaması ve Inter'in 50 yıldır Avrupa şampiyonu olamaması gibi. Real Madrid'de rekor puanla şampiyon oldu, Chelsea'ye döndü ve tekrar kazandı ve Manchester United'da Alex Ferguson'dan sonra en çok kupa kazanan teknik direktör oldu. Tüm bu nedenlerden dolayı Fenerbahçe'nin seçimi mükemmel ve inanıyorum ki önümüzdeki sezon kupa kazanacaklar.

Türkiye ligi muhtemelen daha önce hiç sahip olmadığı bir medya varlığına sahip olacak. Mourinho taraftarları cezbediyor ve oyuncuları kendi ismiyle Fenerbahçe'ye transfer olmaya ikna edebilecek. Maçlar artık iki devre değil, dört devre olacak ve maç öncesi basın toplantısıyla başlayıp maç sonrası basın toplantısıyla sona erecek. Mourinho, bir profesyonel olarak yeteneklerinin yanı sıra oyunu çevreleyen her şeye hakimiyeti nedeniyle de büyüleyici bir teknik direktör.

"OYUNCULAR ONUN İÇİN HER ŞEYİNİ VERECEK"

Mourinho her türlü ortama uyum sağlayabiliyor. Çalıştırdığı farklı takımlarda da gösterdiği gibi; oyuncuların özelliklerini göz önünde bulundurarak her takımdan en iyi verimi nasıl alacağını biliyor. Mourinho'nun takımlarında vurgulanmayı hak eden bir şey var: oyuncuları baştan sona onun için her şeylerini veriyor.

"İKİ MOURINHO'YU AYIRMAK ZORUNDAYIZ"

Mourinho'yu teknik direktör Mourinho'dan ayırmak zorundayız. İlki, hem kişisel hem de profesyonel olarak çevresindeki herkesi önemseyen, bizim gibi bir insan. Mourinho futbolda ise net bir hedefi olan bir kişilik yaratıyor: Temsil ettiği kulübün çıkarlarını savunmak ve kazanmak!

REKLAM

KUPA KOLEKSİYONCUSU

Kariyerinde Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma gibi üst düzey takımları çalıştıran 61 yaşındaki teknik adam, kazandığı başarılarla adını futbol tarihine yazdırdı.

Tam bir kupa koleksiyoncusu olan Mourinho, birer kez Inter ve Porto ile UEFA Şampiyonlar Ligi, Porto ile UEFA Kupası, Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi, Roma ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazandı.