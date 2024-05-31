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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Sky Sport: Jose Mourinho, Fenerbahçe ile anlaştı - Fenerbahçe Haberleri

        Sky Sport: Jose Mourinho, Fenerbahçe ile anlaştı

        Önce Sky Sport ve sonra da Portekiz basınından A Bola, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. Haberlere göre, Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın da hoca adayı olan Mou ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç el sıkıştı. Anlaşmanın bugün duyurulması bekleniyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.05.2024 - 10:50 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:17
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        Fenerbahçe, Jose Mourinho'da mutlu sona ulaştı... Bir süredir Teknik Direktör arayışında olan sarı-lacivertli kulüp, Jose Mourinho ile iki yıllık anlaşma sağladı.

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        İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Sportif Direktör Mario Branco'nun Mourinho ile anlaştığını açıkladı.

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        Di Marzio, şu ifadeleri: "Jose Mourinho sahalara dönmeye hazır ve bunu Türkiye'de, Fenerbahçe'de yapacak."

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        "Kendisi gibi Portekizli olan kulübün sportif direktörü Mario Branco tarafından yapılan anlaşma sonucunda 'Special One' için iki yıllık bir sözleşme hazır."

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        "Açıklamanın bugün ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor"

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        A BOLA DA ALİ KOÇ'U DUYURDU!

        Öte yandan Portekiz basınından A Bola da konuyla ilgili "Ali Koç da Jose Mourinho ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu bugün açıklayacak.

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        JOSE MOURINHO'NUN KARİYERİ

        Portekiz liglerindeki sıradan bir orta saha oyuncusu olarak Mourinho, 24 yaşında futbol kariyerini sonlandırdı ve önce Sporting ve Porto'da Sir Bobby Robson'ın tercümanlığını yaptı, ardından da hem Robson hem de halefi Louis van Gaal yönetimindeki Barcelona'da yardımcı antrenör olarak çalıştı. Benfica ve União de Leiria'daki kısa süreli görevlerinin ardından 2002 yılında Porto'ya teknik direktör olarak dönen Mourinho, iki kez Primeira Liga, bir Taça de Portugal, UEFA Kupası ve Porto'nun 1987'den bu yana ilk Avrupa Kupası şampiyonluğu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

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        Bu başarıların ardından Premier League ekibi Chelsea'nin teknik direktörü oldu. Kulüpte geçirdiği üç sezonda iki Premier League şampiyonluğu, bir FA Cup ve iki Lig Kupası kazandı. 2007 yılında kulübün sahibi Roman Abramoviç ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle görevinden ayrıldı.

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        2008 yılında İtalyan kulübü Inter Milan'a geçen Mourinho, burada Serie A'yı iki kez kazandı ve 2010 yılında bir İtalyan kulübü için ilk olan Serie A, Coppa Italia ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden oluşan Avrupa üçlüsünü elde etti. Bu onu iki kulüple Avrupa Kupası'nı kazanan beş teknik direktörden biri yaptı ve aynı yıl ona ilk FIFA Dünyada Yılın Teknik Direktörü ödülünü kazandırdı.

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        Mourinho daha sonra İspanya'da Real Madrid'e geçti ve 2011-12 sezonunda rekor bir puanla La Liga'yı kazanarak dört ülkede lig şampiyonluğu kazanan beşinci teknik direktör oldu. Ayrıca bir Copa del Rey ve bir Supercopa de España kazandı. Mourinho, 2013 yılında Real Madrid'den ayrılarak Chelsea'ye geri döndü ve burada bir lig şampiyonluğu ve Lig Kupası daha kazandı ancak kötü sonuçların ardından 2015 yılında görevine son verildi. İngiltere'de kalarak sırasıyla Manchester United ve Tottenham Hotspur'un başına geçti, ancak her iki kulüpte de görev süresi nispeten kısa sürdü ve hırçın bir şekilde sona erdi.

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        Buna rağmen Mourinho, Manchester United'daki ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası ve FA Community Shield'i kazandı ve Tottenham'ı Lig Kupası'nda finale taşıdı, ancak finalin oynanmasına bir haftadan az bir süre kala kovuldu. Kısa süre sonra Roma tarafından işe alındı ve ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazandı.

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        Bu onu dört kulüple büyük bir Avrupa yarışmasını kazanan ilk teknik direktör ve üç ana UEFA kulüp yarışmasını kazanan üçüncü teknik direktör yaptı. Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) tarafından 2015 yılında Yüzyılın Portekizli Teknik Direktörü seçildi ve transferlere 1 milyar Euro'dan fazla harcayan ilk teknik direktör oldu.

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