Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        AK Parti Bitlis İl Başkanı Köstekçi, gazetecilerle buluştu

        AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 15:34 Güncelleme: 04.12.2023 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Bitlis İl Başkanı Köstekçi, gazetecilerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Öğretmenevindeki programda konuşan Köstekçi, sadece seçim sürecinde değil iyi ve kötü günlerde de halkın yanında olduklarını söyledi.

        Göreve geldikleri ilk günden itibaren, vatandaşla iç içe çalışma yürüttüklerini belirten Köstekçi, "Bu anlamda basın mensuplarının da bizim açımızdan çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü basın çok önemli bir güç. İnşallah tüm Bitlis için hayırlı, saygı ve sevgi çerçevesinde bir süreç olur." dedi.

        Programa, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Doğan Daldagül, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Emre Güzelsoy ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Ula da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        İfadesinin alınıp alınmadığı merak ediliyordu! İşte Nur Erkasap’ın ifadesi!
        İfadesinin alınıp alınmadığı merak ediliyordu! İşte Nur Erkasap’ın ifadesi!
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Avrupa kara teslim oldu
        Avrupa kara teslim oldu
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?

        Benzer Haberler

        BEÜ Havacılık Kulübü öğrencileri Siirt'te yamaç paraşütü yaptı
        BEÜ Havacılık Kulübü öğrencileri Siirt'te yamaç paraşütü yaptı
        Vali Karaömeroğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
        Vali Karaömeroğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
        Tatvan'da polis ekipleri özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi
        Tatvan'da polis ekipleri özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi
        Bitlis merkezli 9 ildeki 'terör' operasyonlarında 46 tutuklama
        Bitlis merkezli 9 ildeki 'terör' operasyonlarında 46 tutuklama
        Tatvan'da gençler belediye konservatuarında sanat öğreniyor
        Tatvan'da gençler belediye konservatuarında sanat öğreniyor
        Tatvan'da engelliler için etkinlik düzenlendi
        Tatvan'da engelliler için etkinlik düzenlendi