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        Tatvan'da polis ekipleri özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekipleri, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 10:59 Güncelleme: 03.12.2023 - 10:59
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        Tatvan'da polis ekipleri özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekipleri, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi.

        Karşıyaka Mahallesi'ndeki Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, polisler çocuklarla pasta kesti, oyun oynadı.

        Özel eğitim öğretmeni Berfin Bayder, etkinlik sayesinde çocukların güzel vakit geçirdiği söyledi.

        Bayder, "Çocuklarımızın mutluluğu için toplandık. Polisler de etkinliğimize katıldı. Her zaman özel gereksinimli çocuklarımızın yanındayız." dedi.

        Öğrenci velileri de etkinliğin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Etkinlik, kurum çalışanları, polisler, çocuklar ile ailelerin balon uçurmasıyla son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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