Tatvan'da polis ekipleri özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekipleri, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekipleri, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, polisler çocuklarla pasta kesti, oyun oynadı.

Özel eğitim öğretmeni Berfin Bayder, etkinlik sayesinde çocukların güzel vakit geçirdiği söyledi.

Bayder, "Çocuklarımızın mutluluğu için toplandık. Polisler de etkinliğimize katıldı. Her zaman özel gereksinimli çocuklarımızın yanındayız." dedi.

Öğrenci velileri de etkinliğin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik, kurum çalışanları, polisler, çocuklar ile ailelerin balon uçurmasıyla son buldu.