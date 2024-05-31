Son dakika haberi Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Duruşuna, değerlerine, aidiyetine, saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz. Yolun açık olsun." denildi.

HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ İSMAİL KARTAL Renklerine, tarihine ait olduğun; formasını gururla taşıyıp onurla temsil ettiğin Fenerbahçe’n ile ortaya koyduğun eşsiz mücadele, hem senin hem de sana inanan milyonlarca sarı lacivert sevdalısının hayallerinin gerçeğe dönüşme… pic.twitter.com/9UovR9NY5P

"Her şey için teşekkür ederiz İsmail Kartal. Renklerine, tarihine ait olduğun; formasını gururla taşıyıp onurla temsil ettiğin Fenerbahçen ile ortaya koyduğun eşsiz mücadele, hem senin hem de sana inanan milyonlarca sarı-lacivert sevdalısının hayallerinin gerçeğe dönüşme inancıydı. Ne sen vazgeçtin bu kulübe inanmaktan ne milyonlarca Fenerbahçeli vazgeçti senin yanında durmaktan. Duruşuna, değerlerine, aidiyetine, saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz. Emeklerine minnettarız. Güzel izler bıraktın ve her zaman güzel hatırlanacaksın. Yolun açık olsun. Bu camia hakkımızı yiyenleri unutmayacak, onlarla mücadelemiz bitmeyecek! İlk gün söylediğin o sözü bir kez daha sonsuz inançla haykırıyoruz: Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin."

JOSE MOURINHO İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda başkanlığa aday olan mevcut başkan Ali Koç, yeni sezonda futbol A takımı teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile yola devam etmeyecek. Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Mario Branco, bu konudaki kararı İsmail Kartal’a tebliğ etti. Kulüp bu kararı önümüzdeki 1-2 gün içerisinde resmi olarak açıklayacak.

Seçim çalışmaları dolayısıyla Türkiye’de bulunan Ali Koç da tele konferans yönetimiyle Portekizli teknik adam ile konuşarak, projelerini ve hedeflerini anlattı. Yapılan görüşmelerin ardından Jose Mourinho, 2+1 yıllık sözleşme konusunda ikna edildi. Başkan Ali Koç, önümüzdeki saatlerde Londra’ya gidecek ve Mourinho ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.

MOURINHO FENERBAHÇE’NİN SON MAÇLARINI TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yanı sıra başkan adayı Aziz Yıldırım’ın da teknik direktörlük için listesinde ilk sırada yer alan Jose Mourinho, uzun süredir Fenerbahçe’yi takip ediyor. Sarı-lacivertli ekibin ligde oynadığı son maçları takip eden Portekizli teknik adam, kadro yapılanması hakkında da notlar aldı. Tecrübeli çalıştırıcının daha önce Fenerbahçe’de forma giymiş futbolculardan kulüp ve şehir hakkında bilgi aldığı da öğrenildi.

Fenerbahçe, Jose Mourinho'da mutlu sona ulaştı... Bir süredir Teknik Direktör arayışında olan sarı-lacivertli kulüp, Jose Mourinho ile iki yıllık anlaşma sağladı.