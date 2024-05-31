Bağcılar'da emniyet şeridinde ambulansa yol vermeyen sürücüler kamerada Trafikte bazı duyarsız sürücülerin ambulansa yol vermeme ısrarı devam ediyor. Bunun en son örneği İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yaşandı. Emniyet şeridinden ilerlemek isteyen sürücü ambulans sireni çalmasına rağmen önündeki bir araçlar oralı bile olmadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Habertürk / DHA Giriş: 31.05.2024 - 22:00 Güncelleme: 31.05.2024 - 22:21 facebook

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