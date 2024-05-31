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        Haberler Gündem Bağcılar'da emniyet şeridinde ambulansa yol vermeyen sürücüler kamerada

        Bağcılar'da emniyet şeridinde ambulansa yol vermeyen sürücüler kamerada

        Trafikte bazı duyarsız sürücülerin ambulansa yol vermeme ısrarı devam ediyor. Bunun en son örneği İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yaşandı. Emniyet şeridinden ilerlemek isteyen sürücü ambulans sireni çalmasına rağmen önündeki bir araçlar oralı bile olmadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 31.05.2024 - 22:00 Güncelleme: 31.05.2024 - 22:21
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        Ambulansa ısrarla yol vermediler
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        İstanbul'un Bağcılar ilçesinde sirenlerini çalarak ilerleyen ambulans bu talebine karşılık bulamadı. Emniyet şeridini kullanan otomobil sürücüleri, ambulansa inatla yol vermeye yanaşmadı.

        AMBULANS EMNİYET ŞERİDİNE GİRMEK İSTEDİ

        Olay, Basın Ekspres Yolu TEM istikametinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ambulans şoförü trafikte seyir halindeyken, yoğunluk nedeniyle emniyet şeridine girdi.

        TÜM UYARIYA RAĞMEN YOL VERMEDİLER

        Ancak emniyet şeridindeki otomobiller nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Ambulans şoförünün siren çalıp, uyarıda bulunmasına rağmen sürücüler yol vermedi.

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        #bağcılar
        #AMBULANS
        #haberler
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