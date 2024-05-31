Kadir İnanır'a doktorundan yüksek öncelikli talimat

24 Mart'ta evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın beyninde pıhtı attığı tespit edildi. Prof. Dr. Uğur Türe tarafından tedavi altına alınan İnanır, sağlığına kavuştuktan sonra fizik tedavi için başka bir hastaneye sevk edildi.

Yaklaşık bir aydır fizik tedavisi devam eden Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde bir hareketi yapmakta zorlanınca bir hayli öfkelendi. Tansiyonu yükselince durum, Prof. Dr. Uğur Türe'ye haber edildi. Türe, İnanır'ın bir an önce hastaneye getirilmesini istedi. Vakit geçirilmeden tedavi altına alındığı ilk hastaneye sevk edilen Kadir İnanır'ın tansiyonu normale döndürüldü. REKLAM