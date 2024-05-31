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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'tan Athnoy Martial hamlesi! - Son dakika Beşiktaş transfer haberi... - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'tan Athnoy Martial hamlesi!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan habere göre; siyah-beyazlılar Manchester United ile sözleşmesi sona eren Fransız forvet Anthony Martial'ı gündemine aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 12:10 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:10
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        Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren ancak Türkiye Kupası'nı alarak taraftarını sevindiren Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.

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        Siyah-beyazlı yönetim bir yandan yeni teknik direktörünü belirlemeye çalışırken, diğer taraftan da kadroya yapılacak takviyeler için girişimler sürüyor.

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        Gelecek sezon birçok mevkiyi güçlendirmek isteyen Beşiktaş için İngiltere'den bomba bir iddia geldi.

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        Siyah-beyazlıların, Manchester United ile sözleşmesi soan eren ve takımdan ayrılacağını açıklayan Anthony Martial'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

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        Sky Sports'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ın yanı sıra Lyon ve Marsilya'nın da 28 yaşındaki Fransız santrforla ilgilendiği belirtildi.

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        371 MAÇTA 90 GOL, 47 ASİST

        2015 yılında transfer olduğu Manchester United ile 371 resmi maça çıkan Anthony Martial, bu karşılaşmalarda 90 gol atıp 47 asist yaptı.

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