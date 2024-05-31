Beşiktaş'tan Athnoy Martial hamlesi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan habere göre; siyah-beyazlılar Manchester United ile sözleşmesi sona eren Fransız forvet Anthony Martial'ı gündemine aldı.
Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren ancak Türkiye Kupası'nı alarak taraftarını sevindiren Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.
Siyah-beyazlı yönetim bir yandan yeni teknik direktörünü belirlemeye çalışırken, diğer taraftan da kadroya yapılacak takviyeler için girişimler sürüyor.
Gelecek sezon birçok mevkiyi güçlendirmek isteyen Beşiktaş için İngiltere'den bomba bir iddia geldi.
Siyah-beyazlıların, Manchester United ile sözleşmesi soan eren ve takımdan ayrılacağını açıklayan Anthony Martial'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Sky Sports'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ın yanı sıra Lyon ve Marsilya'nın da 28 yaşındaki Fransız santrforla ilgilendiği belirtildi.
371 MAÇTA 90 GOL, 47 ASİST
2015 yılında transfer olduğu Manchester United ile 371 resmi maça çıkan Anthony Martial, bu karşılaşmalarda 90 gol atıp 47 asist yaptı.