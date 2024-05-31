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        Haberler Magazin Ahmet Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı! Eski eşinden duygusal veda: Bütün dünya onu kucakladı ama... - Magazin haberleri

        Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı

        71 yaşında hayata veda eden Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı. Uğurlu, Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Anadolu Hisarı Mezarlığı'na defnedildi. Arkadaşları ve meslektaşları, Uğurlu'nun yerinin doldurulamaz bir sanatçı olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 15:21 Güncelleme: 31.05.2024 - 15:43
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        Uzun süredir kanserle mücadele eden Ahmet Uğurlu, gördüğü tedavinin ardından hastalığı yenmişti. Fakat daha sonra kanserin nüksetmesi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti.

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        Acı haberi ise Cem Yılmaz; "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna ağabeyimin dayısı, Mustafa ağabeyimizin ağabeyi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu ağabeyimizin mekânı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Gençlik kahramanımızdı mekânı cennet olsun" sözleriyle duyurmuştu.

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        Ahmet Uğurlu için Üsküdar Şakirin Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Ahmet Uğurlu’nun kardeşi Mustafa Uğurlu, oğlu Orhan Uğurlu ve eski eşi Necef Uğurlu cenazede taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine; yönetmen Derviş Zaim, tiyatrocu Yasemin Yalçın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, oyuncular Melih Çardak, Sumru Yavrucuk, Halil Ergün ile ailesi ve yakınları katıldı.

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        "BÜTÜN DÜNYA ONU KUCAKLADI"

        Eski eşi Necef Uğurlu; "40 yıllık bir evlilik için bizimkisi fena halde bir tutku, çok fena bir tutkuydu. Konservatuvar ve meslektaşları baş tacıydı. Çok dikkat eder incinse de incitmezdi. Bütün dünya onu kucakladı ama o Türkiye'den vazgeçmedi" diye konuştu.

        Yönetmen Derviş Zaim de Uğurlu'nun dizi ve film projelerinde hem insan hem de sanatçı olarak üst düzey bir performans gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti; "Muhtemelen gelmiş geçmiş en iyi Türk oyuncularından bir tanesidir. Çok rahatlıkla bir elin parmakları arasında sayılabilecek iyi bir Türk oyuncuydu. İnsan olarak da olağanüstüydü. Zor koşullarda yaptığımız 'Tabutta Rövaşata' filmi için çok incelikli bir oyun sergilemekle kalmamıştı, aynı zamanda onun gerçekleşebilmesi için benimle beraber ter dökmüştü. Dolayısıyla onu unutmam mümkün değil. Çok büyük bir sanatçıyı kaybettik."

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        Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise "Çok üzgünüz. Ahmet Uğurlu, Türk tiyatrosunun, sinemasının çok önemli oyuncularından biriydi. Çok özel bir insandı. Bir ustamız daha gitti, çok üzgünüz" dedi.

        Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Uğurlu’nun cenazesi dualar eşliğinde anne ve babasının yanına, Anadolu Hisarı Mezarlığı'na defnedildi.

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        AHMET UĞURLU’DAN VEDA

        Yıllar önce,
        Küçük bir çocuk
        Tanıdım
        Karaman’da.
        Dudağında hep aynı şarkı
        Oy dingala dingala
        Ateşte düştü mangala
        İp cambazı
        Çadır tiyatrosundaki
        İzlediği aklında
        Dudağında hep aynı şarkı
        Oy dingala dingala
        Ateşte düştü mangala
        cambaz
        Yürürken ip üzerinde
        Hayran kalmış
        Bizim yerden bitme
        Hep cambazın düşünü kurmuş
        Köyünde.
        Karar vermiş
        İp cambazı olamaya
        Bir gün çıkıp ipin üzerine
        Oy dingala dingala
        Büyümüş veda etmiş köyüne
        Ama hep aynı düş yüreğinde
        Cambaz olmak ip üzerinde
        Oy dingala dingala
        Gelmiş koskoca kente
        Yazdırmışlar okula
        Okuyup adam olsun diye
        Okumuş okumasına
        Ama hep aynı şarkı aklında
        Oy dingala dingala
        Okullar bitmiş, büyüyüp evlenmiş
        İp cambazı yüreğinde
        Öğretmiş aynı şarkıyı oğluna
        Oy dingala dingala

        Bilmez kimse bu gizli öyküyü
        Size çok özel bir gün diye söylüyorum
        Her oyun bitiminde
        Sahnenin önüne geldiğimde
        Seyircinin önünde eğildiğimde
        İçimdeki
        İp cambazı çıkar ipe
        Ve başlar her seferinde
        Aynı ezgiye
        Oy dingala dingala
        Fark etmez ne oynasam
        Hep Karaman’da seyrettiğim
        İp cambazıdır sizi selamlayan.

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        "TESADÜFEN OYUNCU OLDUM"

        Ahmet Uğurlu, oyunculuğa nasıl başladığını bir röportajında şöyle anlatmıştı; "Ben tesadüfen tiyatrocu oldum. Mahalleden bir arkadaşım Devlet Tiyatroları'nın açtığı bir kursa katılmak için seçmelere giderken beni de götürdü. Kapıda bekliyordum, işler uzayınca içeri girdim. O sırada seçme yapılıyordu. 'Gökyüzünden üveyikler uçar' diye bir cümleydi. Gayri ihtiyari benim de ağzımdan çıktı... 'Sen de buraya' dediler."

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        Ünlü oyuncunun, yazar ve senarist Necef Uğurlu ile evliliğinden Orhan adında bir oğlu bulunuyor.

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        Ahmet Uğurlu, aynı zamanda oyuncu olan Mustafa Uğurlu'nun da ağabeyi.

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        14 sinema filmine rol alan ünlü oyuncu, 'Tabutta Rövaşata'da 'Mahsun', 'Döngel Kârhanesi'ndeki 'Keskin' rolleriyle hafızalarda yer edinmişti.

        Ahmet Uğurlu, televizyonda ise 'Karşı Şov' isimli programla seyircilerin hafızasında iz bırakmıştı.

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        AHMET UĞURLU HAKKINDA

        1952 yılında Konya’da doğan Ahmet Uğurlu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Sanat hayatına Devlet Tiyatroları’nda başlayan Uğurlu, 13 yıl boyunca burada çeşitli oyunlarda yer alarak başarılı bir kariyere imza attı. Tiyatronun yanı sıra sinema dünyasında da önemli roller üstlenen sanatçı, "Mine" filmi ile sinema kariyerine adım attı.

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        ÖDÜLLERİ

        1996: 33. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü - Tabutta Rövaşata

        1997: 9. Ankara Uluslararası Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Tabutta Rövaşata

        1997: Selanik Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu (Tabutta Rövaşata)

        1997: Türk Eleştirmenleri Birliği En İyi Oyuncu (Tabutta Rövaşata)

        #ahmet uğurlu
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