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        BEÜ'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği düzenlendi

        Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) Engelsiz Öğrenci Birimi Koordinatörlüğünce "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 17:43 Güncelleme: 05.12.2023 - 18:03
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        BEÜ'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği düzenlendi
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        Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) Engelsiz Öğrenci Birimi Koordinatörlüğünce "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

        BEÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe katılan Vali Erol Karaömeroğlu, her zaman engellilerin yanında olduklarını belirtti.

        Karaömeroğlu, engellilerin kendine yeten ve güven dolu bireyler olarak topluma katkı sağlaması için hep birlikte çaba göstereceklerini ifade etti.

        BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise üniversite olarak, her bireyin potansiyeline ulaşmasını sağlamak, eğitimde ve sosyal yaşamda eşit fırsatlar sunmak için adımlar attıklarını söyledi.

        Bu çabaların sadece bir başlangıç olduğunu kaydeden Elmastaş, "Daha fazla ilerleme kaydetmek için bir arada durmalıyız. Engelliler Haftası, sadece bu haftaya özgü bir çaba değil, aksine her gün, her an daha kapsayıcı bir toplum oluşturma amacını taşımalıdır. Engelli bireylerle empati kurmak, deneyimlerini anlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak, sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda insan haklarına saygı göstermek adına önemlidir." diye konuştu.

        Engelsiz Öğrenci Birimi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mesut Arslan ve temsili öğrencilerin konuşmalarının ardından solist Nurgül Özer ile Alper Koçakoğlu, müzik dinletisi sundu.

        "Cennetin Rengi" adlı filmin gösterimi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrenci Hasan Tek'e ait kişisel serginin açılmasıyla son bulan programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Behçet Kocaman, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, Eren Holding Bitlis Temsilcisi Metin Kazaz, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Zakir Sarıkaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
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        Galeri
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