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        Bitlis'te özel harekat polislerine zorlu operasyonlar için sıkı eğitim veriliyor

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yürütülen terörle mücadele ve yasa dışı olaylara müdahalede görev alan Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, her an göreve hazır olmak için eğitim ve antrenmanlara katılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 12:18 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:18
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        Bitlis'te özel harekat polislerine zorlu operasyonlar için sıkı eğitim veriliyor
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        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yürütülen terörle mücadele ve yasa dışı olaylara müdahalede görev alan Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, her an göreve hazır olmak için eğitim ve antrenmanlara katılıyor.

        Fiziksel ve psikolojik yeterliliğe sahip olmak için meskun mahal, kırsal alan, kesin nişancılık, harita, dağcılık ve ilkyardım gibi eğitimlere katılan özel harekat polisleri, her şartta görev yapabilecek şekilde hazırlık yapıyor.

        Teknolojinin imkanlarından da yararlanarak kendilerini geliştiren özel harekat polisleri, bir taraftan da fiziki kondisyonlarını en üst seviyede tutabilmek amacıyla kentin yüksek rakımlı bölgelerinde teçhizatlı ve teçhizatsız kilometrelerce koşuyor.

        Özel harekat timleri, dağcılık eğitimleri ve antrenmanlarla, bölgenin en çok kar yağışı düşen illerden Bitlis'in kış koşullarına hazırlanıyor.

        Bitlis Emniyet Müdürlüğü PÖH Şube Müdürü, AA muhabirine, PÖH'ün yüksek riskli operasyonları gerçekleştirmekle yetkilendirilen bir birim olduğunu söyledi.

        Görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını vurgulayan şube müdürü, "İçişleri Bakanlığımızın çizdiği yolda, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ve Özel Harekat Başkanlığımızın talimatları doğrultusunda son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir." dedi.

        - "Gece gündüz demeden eğitimler yapıyoruz"

        Bitlis Özel Harekat Şube Müdürlüğünün, kuruluşundan bugüne kadar başarılı operasyonlara imza attığını aktaran şube müdürü, şunları kaydetti:

        "Gerektiğinde şehitler ve gaziler vermiş köklü bir şubeyiz. Ecdadımızdan devraldığımız bu şerefli görevi en iyi şekilde sürdürmek için gayret sarf ediyoruz. Bu amaçla İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı adli soruşturmacı birimlerin talebi doğrultusunda da operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Barış Pınarı Harekatı ve Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında görevler yapmaktayız.

        Yurt içinde ve yurt dışında her koşulda verilen görevleri hukukun üstünlüğüyle yürütürken, operasyonları masum kişilere zarar vermeden başarıyla neticelendirebilmek için yıl boyunca yaz kış, gece gündüz demeden eğitimler yapıyoruz. Personelimizi daima göreve hazır bulundurmak ve operasyonel becerilerini geliştirmek adına meskun mahal, kırsal alan, keskin nişancılık, harita, dağcılık, ilk yardım gibi eğitimlere devam ediyoruz."

        - "Zorluklarını bildiğimiz mesleği gönüllü olarak seçtik"

        Şube müdürü, zorluklarını bilmelerine rağmen gönüllü olarak mesleği seçtiklerini anlatarak, "Bu işi yapacak istekli, azimli ve zorluklar karşısında pes etmeyecek polis adaylarından, Özel Harekat Başkanlığımızca verilen zorlu temel özel harekat kursunu başarıyla tamamlayanlar bu birimde görev yapabilir. Bu kutsal üniformaya layık olmak, devletimizin bekası, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak adına canla başla 24 saat görevimizin başında olduğumuzu, bu uğurda gerektiğinde seve seve canımızı ortaya koyacağımızı belirtiyoruz. Aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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