Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        MEMLEKET SOFRASI - Ciğer taplaması

        ŞENER TOKTAŞ/ÖZKAN BİLGİN - Bitlis'in coğrafi işaret tescilli yemeklerinden ciğer taplaması, asırlardır yöre halkının sofralarını süslüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 11:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        MEMLEKET SOFRASI - Ciğer taplaması

        ŞENER TOKTAŞ/ÖZKAN BİLGİN - Bitlis'in coğrafi işaret tescilli yemeklerinden ciğer taplaması, asırlardır yöre halkının sofralarını süslüyor.

        Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Bitlis'in lezzetlerinden ciğer taplamasının yapımı anlatıldı.

        Asırlar önce kervanların geçiş güzergahları arasında yer alan Doğu Anadolu'nun kadim şehirlerinden Bitlis, tarihinin izlerini mimarisinde ve doğasında olduğu gibi gastronomisinde de yaşatıyor.

        Kentin geleneksel lezzetlerinden biri olan ve özel günlerde sofralarda yerini alan ciğer taplaması, Bitlis'in gastronomideki güçlü kimliğini de yansıtıyor.

        Bitlis Eren Üniversitesince yapılan başvuru sonucunda tescillenen ve damaklarda ayrı bir lezzet bırakan ciğer taplamasının bölgede hüküm süren Şerefhanların saray mutfağında ve Beylerbeyi Hüsrevpaşa'nın konak mutfağında pişirildiği, ayrıca geçmişte kızlarını evlendiren annelerin kına gecesinde bu yemeği yaparak evlatlarından ayrılmanın acısını hafifletmeye çalıştığı rivayet ediliyor.

        Bitlis'te 132 yıllık tarihi konakta ciğer taplaması yapan 27 yaşındaki Büşra Sunav Tek, AA muhabirine, yöre sakinlerinin evlerde sürekli yaptığı ve severek tükettiği yemeğin yapılışını annesinden öğrendiğini söyledi.

        Yemeğin kuşaktan kuşağa aktarılan bir lezzet olduğunu belirten Tek, şöyle konuştu:

        "İleride çocuklarıma öğretmek istiyorum. Ciğer taplaması yapımı zahmetli ve emek isteyen ama bir o kadar da sevilen bir yemek. Ciğer taplaması güzel bir anlam taşır. Eskiden düğün evlerinde kız annesi ciğer taplaması pişirirmiş. Kızına duyduğu ayrılık acısının anlamını taşır. Ciğerimi dövüp tapladım anlamında kullanılmış."

        Yemeğin yapımında kuzu ciğeri ve kuru reyhan kullandıklarını anlatan Tek, "Reyhanı yapım aşamasında elimizle ufaladık. Reyhan ufalandığında yemek daha güzel koku yayar. Kuzu ciğeri de Bitlis'te çok seviliyor. O açıdan kuzu ciğeri kullanmamız önemli. Bunlar yemeğimizin önemli noktaları." dedi.

        Köftelerin üzerine dökülen sosun daha iyi tutunması ve her yerinin aynı düzeyde pişmesinin sağlanması için ortasına parmakla bastırılarak "taplama" adı verilen küçük çukur oluşturulduğunu belirten Tek, yemeği yeşilliklerle süslediklerini, tadını hafiflettiklerini, tereyağı ve pul biberle soslayıp servise hazır hale getirdiklerini söyledi.

        Ciğer taplaması için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

        Malzemeler (4 Kişilik)

        • 500 gram kuzu ciğer
        • 250 gram köftelik bulgur
        • 1 soğan
        • 1 su bardağı irmik
        • 1 yumurta
        • 3 sivri biber
        • 1 yemek kaşığı un
        • 1 çay bardağı kuru reyhan
        • 1 tatlı kaşığı karabiber
        • 1 çay kaşığı kimyon
        • 1 yemek kaşığı pul biber
        • 1 yemek kaşığı tuz
        • 2 yemek kaşığı tereyağı
        • 1 çay bardağı ayçiçeği yağı
        • Yarım demet maydanoz

        Yapılışı

        1. Kuzu ciğer, soğan ve biberle kıyma haline getirilir.

        2. Bir kaba alınarak üzerine bulgur, irmik, yumurta, ayçiçeği yağı, baharatlar ve un eklenerek yoğurulur.

        3. Yoğurma işlemi yapılırken bir kase su bulundurulup ara ara köfte harcına eklenir.

        4. Ele yapışmayacak hamur kıvamını alıncaya kadar 10-15 dakika yoğurulur.

        5. Kıvam aldıktan sonra uygun büyüklükte (3 santimetre çapında, 1 santimetre kalınlığında) parçalar alınır ve yassı şekilde köfteler haline getirilir. Köftelerin üzerine dökülen sosun daha iyi tutunması ve her yerinin aynı düzeyde pişmesinin sağlanması için ortasına parmakla bastırılarak "taplama" adı verilen küçük çukur oluşturulur.

        6. Yaklaşık 10 dakika dinlendirilen köfteler, tencerede kaynayan tuzlu suya atılır. 20-25 dakika haşlanarak suyu süzülür.

        7. Sunum tabaklarına alınan taplamaların üzerine kırmızı biberli tereyağı sos dökülerek sıcak şekilde servis edilir.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!

        Benzer Haberler

        Bitlis'te kar durdu, temizlik çalışması başladı
        Bitlis'te kar durdu, temizlik çalışması başladı
        Bitlis'te köy yolunu açmaya giden iş makinesi çamura saplandı
        Bitlis'te köy yolunu açmaya giden iş makinesi çamura saplandı
        Güroymak'ta "Dünya Yetimler Günü" programı düzenlendi
        Güroymak'ta "Dünya Yetimler Günü" programı düzenlendi
        Bitlis'te ekipler, hasta kadın için seferber oldu
        Bitlis'te ekipler, hasta kadın için seferber oldu
        BEÜ öğrencilerinin 14 projesi destek aldı
        BEÜ öğrencilerinin 14 projesi destek aldı
        Bitlis'te yolu kapalı köyde rahatsızlanan kadın ekiplerce hastaneye ulaştır...
        Bitlis'te yolu kapalı köyde rahatsızlanan kadın ekiplerce hastaneye ulaştır...