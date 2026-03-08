Güroymak'ta "Dünya Yetimler Günü" programı düzenlendi
Bitlis'in Güroymak ilçesinde "Dünya Yetimler Günü" programı düzenlendi.
08.03.2026
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Güroymak Temsilciliğince Ahmet Mücteba Albayrak Bilgi Evi konferans salonunda gerçekleştirilen program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda şiirler okundu, çocuklar palyaço gösterileriyle eğlendi.
Program, çocuklara hediye verilmesiyle sona erdi
