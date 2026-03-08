Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Güroymak'ta "Dünya Yetimler Günü" programı düzenlendi

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde "Dünya Yetimler Günü" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 20:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güroymak'ta "Dünya Yetimler Günü" programı düzenlendi

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde "Dünya Yetimler Günü" programı düzenlendi.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Güroymak Temsilciliğince Ahmet Mücteba Albayrak Bilgi Evi konferans salonunda gerçekleştirilen program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Programda şiirler okundu, çocuklar palyaço gösterileriyle eğlendi.

        Program, çocuklara hediye verilmesiyle sona erdi

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?

        Benzer Haberler

        Bitlis'te ekipler, hasta kadın için seferber oldu
        Bitlis'te ekipler, hasta kadın için seferber oldu
        BEÜ öğrencilerinin 14 projesi destek aldı
        BEÜ öğrencilerinin 14 projesi destek aldı
        Bitlis'te yolu kapalı köyde rahatsızlanan kadın ekiplerce hastaneye ulaştır...
        Bitlis'te yolu kapalı köyde rahatsızlanan kadın ekiplerce hastaneye ulaştır...
        Tatvan'da rahatsızlanan hasta paletli ambulansla kurtarıldı
        Tatvan'da rahatsızlanan hasta paletli ambulansla kurtarıldı
        Bedensel engelli Kübra, yaptığı resimlerle hayatına renk katıyor
        Bedensel engelli Kübra, yaptığı resimlerle hayatına renk katıyor
        Bitlis kara gömüldü; 300 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
        Bitlis kara gömüldü; 300 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı