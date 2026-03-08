Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Bitlis'te yolu kapalı köyde rahatsızlanan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 15:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te yolu kapalı köyde rahatsızlanan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sarıkum köyünde göğüs ağrısı şikayeti bulunan kadının yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.

        İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve UMKE ekipleri, hastaya ulaşmak için bölgeye hareket etti.

        Yoğun çaba sonucu hastaya ulaşan ekipler, ilk müdahalenin ardından hastayı evinden alarak ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine götürdü.

        İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, hastanın evinden alınması sürecine destek veren ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Hukuki zafer kazandı
        Hukuki zafer kazandı
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?

        Benzer Haberler

        Tatvan'da rahatsızlanan hasta paletli ambulansla kurtarıldı
        Tatvan'da rahatsızlanan hasta paletli ambulansla kurtarıldı
        Bedensel engelli Kübra, yaptığı resimlerle hayatına renk katıyor
        Bedensel engelli Kübra, yaptığı resimlerle hayatına renk katıyor
        Bitlis kara gömüldü; 300 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
        Bitlis kara gömüldü; 300 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
        Hizan ilçesinde iftar programı düzenlendi
        Hizan ilçesinde iftar programı düzenlendi
        Bitlis mart ayında kara gömüldü
        Bitlis mart ayında kara gömüldü
        Otomobiller, kafa kafaya çarpıştı; 2'si çocuk 7 yaralı
        Otomobiller, kafa kafaya çarpıştı; 2'si çocuk 7 yaralı