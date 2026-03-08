Hizan ilçesinde iftar programı düzenlendi

Bitlis'in Hizan ilçesinde belediye tarafından iftar programı düzenlendi.





İlçedeki spor salonunda düzenlenen programa katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirtti.



Karakaya, bu tür buluşmaların toplumdaki kardeşlik bağlarını pekiştirdiğini ifade etti.



Ardından öğretmenevinde kurum amirleriyle bir araya gelen Karakaya, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Programa, İl Jandarma komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Hizan Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin, Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, İl Özel idare Genel sekreteri Adem Aydoğdu, İlçe Jandarma Komutanı Fazlı Kaplan ve kurum amirleri katıldı.

