Bitlis'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Bitlis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Bitlis-Güroymak kara yolu organize sanayi bölgesi mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine AFAD, trafik polisleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si çocuk 7 kişi, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan bir çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza sonrası otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
