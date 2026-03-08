Bitlis'te tıra çarpan otobüsteki 8 kişi yaralandı

Bitlis'te tıra arkadan çarpan otobüsteki 8 kişi yaralandı. Bitlis-Baykan kara yolu Döşkaya köyü mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 ARB 621 plakalı otobüs, 66 KT 073 plakalı tıra arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otobüsteki 8 kişi, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.