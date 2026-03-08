Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Bitlis'te yolu kardan kapanan köydeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde yoğun kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 02:01
        Bitlis'in Güroymak ilçesinde yoğun kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.


        İl Özel İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, karla mücadele ekipleri Güroymak'ın Çayarası köyünde rahatsızlanan kişiye ulaşmak için seferber oldu.

        Olumsuz hava koşullarına rağmen yol açma çalışması yürüten ekipler, hastayı köyünden alarak Yamaç köyünde bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

        Hasta, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

