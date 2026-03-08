Bedensel engelli Kübra, yaptığı resimlerle hayatına renk katıyor

ŞENER TOKTAŞ/ORHAN ALCA - Bitlis'in Hizan ilçesinde bedensel engelli olarak dünyaya gelen 21 yaşındaki Kübra Demir, 13 yıldır evde çizdiği resimlerle yaşama tutunuyor.



Ekinli köyünde "ayrık omurga" (spina bifida) olarak adlandırılan doğumsal bozuklukla dünyaya gelen Demir, 3 yaşında yapılan ameliyatın ardından bir süre desteksiz, ardından da koltukaltı değnekleriyle yaşamını sürdürdü.



8 yaşına geldiğinde yürüme yetisini tamamen kaybeden ve yürümekte zorlandığı için okula gidemeyen Demir, ailesinin ilçe merkezine taşınmasıyla evde eğitimine devam ederek ortaokul ve liseyi tamamladı.



Bu sürede izlediği çizgi film ve animasyon karakterlerini çizmeye başlayan Demir, lisede evlerine gelen resim öğretmeninden akrilik ve guaj boya ile tuvale resim çizme tekniklerini öğrendi.



Atölyeye çevirdiği evinin odasında 13 yıldır resim çizen Demir, kurumların desteğiyle sergi açarak engeline rağmen yaptığı birbirinden güzel tabloları sanatseverlerle buluşturmak istiyor.



Resim sayesinde hayata tutunan Demir, AA muhabirine, evde hazırlanarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tıbbi Sekterlik ve Dokümantasyon Bölümü'nden mezunu olduğunu söyledi.



Ailesinin sunduğu destekle evde resim çizmeye devam ettiğini belirten Demir, "İlkokula başladığımda resme ilgim vardı. Ayaklarım yardım etmediği için okula gidemedim. 8 yaşımdan sonra hiç yürüyemedim. Evde sürekli resim yaptım. Kendimi resme verdim. Televizyonda gördüğüm çizgi film ve animasyon karakterlerinden ilham alarak resimler yaptım. Kendimi bu şekilde geliştirdim." dedi.



Lisede resim öğretmeninin desteğiyle kendini geliştirdiğini anlatan Demir, şunları kaydetti:



"İlk önce kağıt üzerinde çalışmalar yaptık sonra tuvale aktarmaya başladık. Öğretmenimle iki tuval yaptık. Üniversite sürecinde de kendimi resme verdim. Video ve televizyondan gördüklerimi çizdim. Kendi imkanlarımla çizimler yaptım. Üniversite döneminde çizdiğim resimler beğenildi. Talep edenlere de resim çiziyorum. Valilik ve Kaymakamlığın desteğiyle sergi açarak resimlerimi halkın beğenisine sunmak istiyorum. Yardımcı olurlarsa çok sevinirim. Çocukluk hayalim olan ressamlık benim için vazgeçilmez. Çocukluğumdan gelen resim hevesimi daha ileriye götürmek istiyorum. Resim, hayatımın büyük bir parçası. Engelleri ailemle ve resim yaparak aşıyorum."

