BEÜ öğrencilerinin 14 projesi destek aldı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) öğrencilerinin sunduğu 14 proje, Üniversite Destek Programı (ÜNİDES) tarafından destek almaya hak kazandı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin sunduğu 14 projeden 6'sının ulusal, 8'inin ise yerel kapsamda destek almaya hak kazandığı belirtildi.



BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, ÜNİDES'in gençlerin üretkenliğini ve yenilikçi fikirlerini destekleyen önemli bir platform olduğunu belirtti.



Üniversite olarak öğrencilerin bilim, sanat, spor ve teknoloji başta olmak üzere farklı alanlarda aktif olmalarını teşvik etmeye devam edeceklerini belirten Elmastaş, emeği geçenleri tebrik etti.



Destek almaya hak kazanan öğrenciler ve akademisyenler ise elde edilen başarının üniversitenin ulusal düzeydeki görünürlülüğüne katkı sunduğunu dile getirdi.

