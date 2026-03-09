Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Bitlis'te iş yerlerinde ölçü ve tartı denetimi yapıldı

        Bitlis Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, iş yerlerindeki ölçü ve tartı aletlerine yönelik denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 17:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te iş yerlerinde ölçü ve tartı denetimi yapıldı

        Bitlis Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, iş yerlerindeki ölçü ve tartı aletlerine yönelik denetim yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler market, kuyumcu, eczane, akaryakıt ve LPG istasyonlarındaki tartı ve kantar ile ticari araçlardaki taksimetreleri kontrol etti.

        Söz konusu denetimlerle vatandaşların doğru ve güvenilir ölçümle sunulan ürün ve hizmetlere ulaşması ve haksız rekabetin önlenmesi hedefleniyor.

        Vatandaşlar, şüpheli durumlarda şikayetlerini "ALO 130 Ürün Güvenliği Şikayet Hattı" üzerinden ilgili birime iletebiliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!
        Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        El freni faciasında kahreden detay!
        El freni faciasında kahreden detay!
        Uğurcan güven veriyor!
        Uğurcan güven veriyor!
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Ufuk Bayraktar olay çıkardı
        Ufuk Bayraktar olay çıkardı
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Bitlis'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi
        Bitlis'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi
        Çatıdan düşen kar kütlesi az daha can alıyordu
        Çatıdan düşen kar kütlesi az daha can alıyordu
        Bitlis'te karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürüyor
        Bitlis'te karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürüyor
        MEMLEKET SOFRASI - Ciğer taplaması
        MEMLEKET SOFRASI - Ciğer taplaması
        Bitlis'te kar durdu, temizlik çalışması başladı
        Bitlis'te kar durdu, temizlik çalışması başladı
        Bitlis'te köy yolunu açmaya giden iş makinesi çamura saplandı
        Bitlis'te köy yolunu açmaya giden iş makinesi çamura saplandı