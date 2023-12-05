Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tırın, arıza nedeniyle yol kenarında duran otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 21:02 Güncelleme: 05.12.2023 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tırın, arıza nedeniyle yol kenarında duran otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        AFAD'tan yapılan bilgilendirmeye göre, Adilcevaz-Patnos kara yolunda Hanifi Yıldızcan'ın kullandığı 06 ET 3389 plakalı otomobil, seyir halindeyken elektrik aksamında meydana gelen arıza nedeniyle durdu.

        Yıldızcan'ın, emniyet şeridine çektiği otomobil, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tırın çarpması sonucu tarlaya düştü.

        İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobildeki Vahide Yıldızcan hayatını kaybetti, sürücü Yıldızcan yaralandı.

        AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Adilcevaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı!
        Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı!
        Evde "mangal" faciayla bitti!
        Evde "mangal" faciayla bitti!
        41 eser Türkiye'ye dönüyor
        41 eser Türkiye'ye dönüyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Hangi yatırım aracı öne çıkıyor?
        Hangi yatırım aracı öne çıkıyor?
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Fener'e kondisyoner şart
        Fener'e kondisyoner şart
        Zeytin yetiştiriciliği UNESCO'da
        Zeytin yetiştiriciliği UNESCO'da
        Kan donduran iddia! Bebeğini bodrum kattaki su birikintisine attı
        Kan donduran iddia! Bebeğini bodrum kattaki su birikintisine attı
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Aslan harıl harıl sol bek arıyor!
        Aslan harıl harıl sol bek arıyor!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Netanyahu, 'İsrailli esirlerin yakınlarıyla tartıştı' iddiası
        Netanyahu, 'İsrailli esirlerin yakınlarıyla tartıştı' iddiası
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        PISA sonuçları açıklandı
        PISA sonuçları açıklandı
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti

        Benzer Haberler

        Bitlis Valisi Karaömeroğlu, TEKMER'i ziyaret etti
        Bitlis Valisi Karaömeroğlu, TEKMER'i ziyaret etti
        BEÜ'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği düzenlendi
        BEÜ'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği düzenlendi
        Ahlat'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı
        Ahlat'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı
        Ahlat'a engelliler ve aileleri, Gazze yararına kermes düzenledi
        Ahlat'a engelliler ve aileleri, Gazze yararına kermes düzenledi
        BEÜ Havacılık Kulübü öğrencileri Siirt'te yamaç paraşütü yaptı
        BEÜ Havacılık Kulübü öğrencileri Siirt'te yamaç paraşütü yaptı
        AK Parti Bitlis İl Başkanı Köstekçi, gazetecilerle buluştu
        AK Parti Bitlis İl Başkanı Köstekçi, gazetecilerle buluştu