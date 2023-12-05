Bitlis'te tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tırın, arıza nedeniyle yol kenarında duran otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AFAD'tan yapılan bilgilendirmeye göre, Adilcevaz-Patnos kara yolunda Hanifi Yıldızcan'ın kullandığı 06 ET 3389 plakalı otomobil, seyir halindeyken elektrik aksamında meydana gelen arıza nedeniyle durdu.

Yıldızcan'ın, emniyet şeridine çektiği otomobil, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tırın çarpması sonucu tarlaya düştü.

İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Vahide Yıldızcan hayatını kaybetti, sürücü Yıldızcan yaralandı.

AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Adilcevaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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