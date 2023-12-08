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        Bitlis'teki kayak merkezlerinde sezon hazırlıkları tamamlandı

        ŞENER TOKTAŞ - Türkiye'nin en fazla kar alan illerinden Bitlis'te, sezon hazırlıklarının tamamlandığı iki kayak merkezinde, kayak yapılması için yeterli miktarda kar yağması bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 11:04 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:04
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        Bitlis'teki kayak merkezlerinde sezon hazırlıkları tamamlandı
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        ŞENER TOKTAŞ - Türkiye'nin en fazla kar alan illerinden Bitlis'te, sezon hazırlıklarının tamamlandığı iki kayak merkezinde, kayak yapılması için yeterli miktarda kar yağması bekleniyor.

        Kışın çetin geçtiği kentte, kayakseverlere daha kaliteli hizmet verilmesi amacıyla Erhan Onur Güler Kayak Merkezi'nde yıktırılan eski kayakevinin yerine yenisi inşa edildi.

        Tesisin 900 metre uzunluğa sahip pisti ve telesiyej sistemlerinin bakım ve onarımları da tamamlanarak sezona hazır hale getirildi.

        Sporcu eğitim merkezi inşa edilen Bitlis-Tatvan kara yolundaki El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde de 250 metre olan pist uzunluğu 450 metreye çıkarıldı.

        Lift sisteminden telesiyej sistemine geçilen merkezde, sökülen liftlerden çocuklar için ayrı bir pist oluşturularak, kayakseverlere aileleriyle daha rahat ortamda kayak yapma imkanı sağlandı.

        Her yıl kent sakinlerinin yanı sıra bölge illerinden de insanların kayak yapmak için tercih ettiği merkezlerde, yeni sezonda ziyaretçi sayısının artırılması hedefleniyor.

        - "Kar yağmasıyla tüm vatandaşlarımızı merkezlerimize bekliyoruz"

        Bitlis Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Faruk Budak, AA muhabirine, bu yıl kış sezonu öncesinde Erhan Onur Güler ile El-Aman Hanı kayak merkezlerinde bakım ve onarım çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

        Erhan Onur Güler Kayak Merkezi'nde yeni bir kayakevi inşa edildiğini anlatan Budak, "Pist düzenlenmesi yaparak tesisimizi sporcularımıza, misafirlerimize ve vatandaşlarımıza hazır hale getirdik. Müdürlük olarak kayak anlamında hazırız. Yağacak karla tüm vatandaşlarımızı tesisimize bekliyoruz." dedi.

        El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde ise öncelikli olarak pist yenileme çalışması yürüttüklerini belirten Budak, merkezde kayak keyfinin daha da artırılması için önceden 250 metre olan pist uzunluğunu 450 metreye çıkardıklarını bildirdi.

        Tesisteki lift sisteminin sökülerek yerine yeni telesiyejin kurulduğunu bildiren Budak, şöyle konuştu:

        "Yanı başımızdaki sporcu eğitim merkezimizle beraber hem sporcularımıza hem de vatandaşlarımıza konaklama imkanı sağlayacağız. Telesiyeji yaptıktan sonra eski liftle kayağa gelen çocuklar için yeni bir pist oluşturduk. Tesislerimizde kış öncesi hazırlıklarımızı tamamladık. Misafirlerimiz, sporcularımız ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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