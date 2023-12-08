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        Haberler Yaşam Pantone 2024 yılının rengini 'Şeftali Tüyü' olarak açıkladı

        Pantone 2024 yılının rengini belirledi!

        Dünyada renk otoritesi olarak kabul edilen Pantone Renk Enstitüsü, 2024'ün rengini duyurdu. Her yıl aralık ayında yapılan açıklamaya göre yılın rengi 'Şeftali Tüyü' oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 10:13 Güncelleme: 08.12.2023 - 10:35
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        İşte 2024'ün rengi
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        Dünyada renk otoritesi olarak kabul edilen Pantone Renk Enstitüsü her sene olduğu gibi bu sene de yılın rengini açıkladı.

        Moda, sanat, dekorasyon gibi pek çok alanı etkileyen 2024 yılının rengi 'Peach Fuzz', yani Şeftali Tüyü oldu!

        Pantone Renk Enstitüsü Şeftali Tüyü rengini, zihni, bedeni ve ruhu zenginleştiren kadifemsi yumuşak şeftali tonu olarak tanımladı.

        DAHA HUZURLU BİR GELECEĞİN RENGİ

        Pantone Renk Enstitüsü İcra Direktörü Leatrice Eiseman'a göre şeftali tüyü, içinde yaşadığımız döneme uygun bir renk ve zorlu zamanların ortasında hissedilen temel insani ihtiyaç ve arzuların bir yansıması.

        Şeftalinin önemli ölçüde nostaljik bir renk olduğunu düşündüklerini belirten Eiseman, Time'a yaptığı açıklamada "2024'e girerken, bizim için özellikle belirgin hale gelen şeylerden bazıları, yaşam tarzı kavramının yeni bir anlam kazanmasıdır. Hayatımızın pek çok alanında çalkantıların yaşandığı bir dönemdeyiz ve bunun sonucu olarak, daha huzurlu bir gelecek hayal ederken beslenmeye, empatiye ve şefkate olan ihtiyacımız güçlenmeye devam ediyor" dedi.

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        SICAK VE DAVETKAR...

        Pantone Renk Enstitüsü Başkan Yardımcısı Laurie Pressman ise "Bu renk, sıcak ve davetkar oluşuyla şefkat mesajı veren, insanları bir araya getiren ve ruhu zenginleştiren bir renk" şeklinde konuştu.

        Şeftali tonları, özellikle Milano'da Gucci, Jil Sander ve Sportmax gibi İtalyan moda evlerinin öncülüğünde, podyumların demirbaşı oldu.

        Mart ayındaki Oscar partisinde Hilary Duff, şeftali tonlarında Dolce & Gabbana bir elbise giydi. Kısa bir süre sonra Uma Thurman, başka bir ödül törenine aynı renkte Prada elbiseyle katıldı.

        Pantone 2023'ün rengini Viva Magenta olarak açıklamıştı.

        *Haberin görselleri Shutterstock ve Pantone tarafından servis edilmiştir.

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        #şeftali tüyü
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