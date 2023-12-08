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        Haberler Gündem Hava Durumu ŞİDDETLİ UYARI| Son dakika hava durumu: Türkiye sağanak yağmurun etkisi altında! Meteoroloji'den alarm: Ankara, İzmir ve İstanbul'da bugün hava durumu nasıl?

        Türkiye sağanak yağmurun etkisi altında! Meteoroloji'den alarm

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin tamamı sağanak yağışların etkisi altında. 11 il için sarı, 3 il için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Yağışların Marmara, İzmir, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlarla birlikte sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı. Diğer yandan Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 07:28 Güncelleme: 08.12.2023 - 07:40
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        Türkiye sağanak yağmurun etkisi altında
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, ülke geneli (Doğu Anadolu'nun doğusu, Rize çevreleri ve Artvin kıyıları dışında) yağmur ve sağanak yağışlı, Akdeniz kıyıları gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Ege , Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Çanakkale'nin doğusu, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın merkez ve batısı, Mersin çevreleri ve Adana'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli, Antalya’nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

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        İstanbul

        Yağmurlu 10°

        Ankara

        Yağmurlu 11°

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 15°

        Antalya

        Yağmurlu 14°

        Trabzon

        Yağmurlu 19°

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Yağmurlu 16°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 12°

        Gaziantep

        Yağmurlu 12°

        Ağrı

        Bulutlu

        Hava sıcaklıklarının Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

        Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli(40 - 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Ege , Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Çanakkale'nin doğusu, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin ve Adana'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Antalya’nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Antalya’nın doğusunun 1500 m üzeri yüksek kesimlerinde (özellikle Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkiinde) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40 - 60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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