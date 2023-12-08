O anlar kamerada! Berberde sıra beklerken vurdular! İzmir'de, tıraş olmak için berberde sıra 35 yaşındaki bekleyen S.D., dükkana gelen husumetlisi 25 yaşındaki M.Ö. tarafından tabancayla vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, S.D. hastaneye kaldırıldı, olay ise güvenlik kamerasına yansıdı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 08.12.2023 - 08:42 Güncelleme: 08.12.2023 - 08:42 facebook

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